Tyronn Lue, CP3 ile konuşmadığı iddialarını reddetti

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, takımın Chris Paul'ü kadrodan uzaklaştırmasından önce yıldız guard ile konuşmadığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Sports Illustrated'dan Joey Linn'in aktardığına göre Lue şöyle konuştu:

"Doğru değil. Biz konuşuyorduk. Ben onunla konuşmuyorsam nasıl oynayacak? Bir dönem rotasyondan çıkarılacağını söyledik, o süreç onun için zordu çünkü rekabetçi bir oyuncu ve oyuna ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Bundan sonrası çok da büyük bir mesele değildi."


Lue, Clippers başkanı Lawrence Frank'in Paul'e "eve gönderildiğini" söylediği sırada orada olmadığını da belirtti. Ayrıca takım oyuncularının karardan memnun olmadığını ifade etti:

"O onların takım arkadaşıydı. Her gün savaş verdikleri oyuncuydu. Bu zor bir şey. Bu kararı organizasyon ve Lawrence verdi. Ama biz yolumuza devam etmek zorundayız. Maç kazanmaya çalışmalıyız."

Haberlerde Paul'ün, kendisinin "negatif bir etki yarattığı" yönündeki şikayetler üzerine Lue ile bir toplantı yapmak istediği, ancak Lue'nun bu talebi reddettiği ve ikilinin haftalarca konuşmadığı belirtilmişti. Lue, geçen hafta Clippers'ın CP3 için "iyi bir uyum" olmadığını söylemişti. Paul kesildikten sonra da Lue'nun onunla konuşmadığını doğruladı.

Bu sezon 12 kez All-Star seçilen Paul'ün Clippers'ın koç ekibi, oyuncuları ve yönetimi hakkında şikayetlerde bulunduğu öne sürülüyordu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.