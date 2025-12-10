LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, takımın Chris Paul'ü kadrodan uzaklaştırmasından önce yıldız guard ile konuşmadığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi.Sports Illustrated'dan Joey Linn'in aktardığına göre Lue şöyle konuştu:Lue, Clippers başkanı Lawrence Frank'in Paul'e "eve gönderildiğini" söylediği sırada orada olmadığını da belirtti. Ayrıca takım oyuncularının karardan memnun olmadığını ifade etti:Haberlerde Paul'ün, kendisinin "negatif bir etki yarattığı" yönündeki şikayetler üzerine Lue ile bir toplantı yapmak istediği, ancak Lue'nun bu talebi reddettiği ve ikilinin haftalarca konuşmadığı belirtilmişti. Lue, geçen hafta Clippers'ın CP3 için "iyi bir uyum" olmadığını söylemişti. Paul kesildikten sonra da Lue'nun onunla konuşmadığını doğruladı.Bu sezon 12 kez All-Star seçilen Paul'ün Clippers'ın koç ekibi, oyuncuları ve yönetimi hakkında şikayetlerde bulunduğu öne sürülüyordu.