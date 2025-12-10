10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Leao

Galatasaray'ın ara transferdeki büyük hedefinin Liverpool'da kadro dışı kalan Salah değil, Milan'ın yıldızı Rafael Leao olduğu öne sürüldü.

10 Aralık 2025
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Leao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi ve Leroy Sane gibi üst düzey oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, ara transferde büyük oynamaya devam edecek.

Sabah'ın haberine göre, Sarı kırmızılılara, Liverpool'da kadro dışı kalan Muhammed Salah yakıştırılıyor ancak yönetimin hayalini süsleyen ismin Rafael Leao olduğu öğrenildi. 

Leao'nun, Milan'daki durumu yakından takip ediliyor. 

Portekizli star, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Leao'nun, kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında futbolcu satışı yapılırsa, Leao için şartlar zorlanacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıkan Leao, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
