Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Leao

Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi ve Leroy Sane gibi üst düzey oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, ara transferde büyük oynamaya devam edecek.
Sabah'ın haberine göre, Sarı kırmızılılara, Liverpool'da kadro dışı kalan Muhammed Salah yakıştırılıyor ancak yönetimin hayalini süsleyen ismin Rafael Leao olduğu öğrenildi.
Leao'nun, Milan'daki durumu yakından takip ediliyor.
Portekizli star, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Leao'nun, kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında futbolcu satışı yapılırsa, Leao için şartlar zorlanacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıkan Leao, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
