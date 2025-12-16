16 Aralık
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık Çarşamba oynanacak müsabakalarla başlayacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 17 Aralık Çarşamba 3 maç oynanacak.
 
Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.
 
Müsabakaların programı şöyle:
 
17 Aralık Çarşamba:
 
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
 
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
 
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
 
18 Aralık Perşembe:
 
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
 
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
 
23 Aralık Salı:
 
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
 
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)
 
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
 
24 Aralık Çarşamba:
 
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
 
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
 
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)
 
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
