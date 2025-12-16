Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık Çarşamba oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 17 Aralık Çarşamba 3 maç oynanacak.
Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)