Balıkesirspor, Eskişehirspor önünde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 iç saha maçını kazanan 24 puanlı 4'üncü sıradaki Balıkesirspor çarşamba günü deplasmanda 27 puanı bulunan bir basamak üstündeki Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.
Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'ndaki 14'üncü hafta maçı saat 17.00'de başlayacak. Balıkesirspor rakibine seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.
Son 8 maçını kaybeden düşme potasındaki 7 puanlı Bornova 1877, Bornovaz Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 15.00'te başlayacak randevuda 32 puanlı lider Kütahyaspor karşısında çıkış arayacak. Bornova ekibi teknik direktörlük görevine Taner Otlak'ı getirmişti.
Grupta aynı saatte Denizli İdmanyurdu - Alanya 1221 FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehir Anadolu Spor müsabakaları başlayacak.
