16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Balıkesirspor, Eskişehirspor önünde

Balıkesirspor, bir basamak üstündeki Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 iç saha maçını kazanan 24 puanlı 4'üncü sıradaki Balıkesirspor çarşamba günü deplasmanda 27 puanı bulunan bir basamak üstündeki Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'ndaki 14'üncü hafta maçı saat 17.00'de başlayacak. Balıkesirspor rakibine seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Son 8 maçını kaybeden düşme potasındaki 7 puanlı Bornova 1877, Bornovaz Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 15.00'te başlayacak randevuda 32 puanlı lider Kütahyaspor karşısında çıkış arayacak. Bornova ekibi teknik direktörlük görevine Taner Otlak'ı getirmişti.

Grupta aynı saatte Denizli İdmanyurdu - Alanya 1221 FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehir Anadolu Spor müsabakaları başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
