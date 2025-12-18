Simone Inzaghi: 'Suudi Arabistan cennet gibi'

Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Suudi Arabistan deneyimli ilgili konuştu.



Suudi Arabistan temsilcisi ile 13 maç üst üste kazanarak dikkat çeken bir seriye imza atan Inzaghi, "13 maç üst üste kazandım ama rahatlamıyorum. Burası cennet gibi, kimse ayrılmak istemiyor. Harika hissediyorum." dedi.



İtalyan teknik adam, geride bıraktığımız sezonun sonunda Inter'den ayrılmasının ardından Al Hilal ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.



