17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Nicolo Zaniolo'ya ilginç benzetme!

Dünyaca ünlü New York Times Gazetesi, Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo'ya ilginç bir benzetmede bulundu.

18 Aralık 2025 09:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dünyaca ünlü New York Times Gazetesi, Nicolo Zaniolo'nun Antonio Conte yönetimindeki Napoli'ye karşı sergilediği performansı geniş bir analizle ele aldı.

İLGİNÇ BENZETME

ABD merkezli gazete, karşılaşma sonrası yayımladığı değerlendirmede Zaniolo'nun sahadaki fiziksel dönüşümüne dikkat çekti. Analizde, İtalyan futbolcunun Napoli savunması karşısında ortaya koyduğu direnç ve patlayıcı güç, yüksek performanslı bir makineye benzetildi.

New York Times, Zaniolo'nun topu sürerken gösterdiği eforu ise çarpıcı bir ifadeyle aktardı.

Gazete, yıldız oyuncunun sahadaki gücünü "Bacakları V8 motorunun pistonları gibi çalışıyordu" sözleriyle tanımladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
