Nicolo Zaniolo'ya ilginç benzetme!

Dünyaca ünlü New York Times Gazetesi, Nicolo Zaniolo'nun Antonio Conte yönetimindeki Napoli'ye karşı sergilediği performansı geniş bir analizle ele aldı.



İLGİNÇ BENZETME



ABD merkezli gazete, karşılaşma sonrası yayımladığı değerlendirmede Zaniolo'nun sahadaki fiziksel dönüşümüne dikkat çekti. Analizde, İtalyan futbolcunun Napoli savunması karşısında ortaya koyduğu direnç ve patlayıcı güç, yüksek performanslı bir makineye benzetildi.



New York Times, Zaniolo'nun topu sürerken gösterdiği eforu ise çarpıcı bir ifadeyle aktardı.



Gazete, yıldız oyuncunun sahadaki gücünü "Bacakları V8 motorunun pistonları gibi çalışıyordu" sözleriyle tanımladı.







