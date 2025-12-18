17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Fenerbahçe'de B planı Vedat Muriqi!

Fenerbahçe, santrfor transferinde Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi alternatif olarak listesinde tutuyor.

calendar 18 Aralık 2025 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de B planı Vedat Muriqi!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve Barcelona'dan Robert Lewandowski gibi isimleri gündeminde tutuyor.

FENERBAHÇE'DE ALTERNATİF İSİM

Fenerbahçe'de alternatif olarak Vedat Muriqi de listede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen ve kulübe haber yollayan eski futbolcusunu alternatif olarak listesinde tutuyor.

Mallorca forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Vedat Muriqi, 9 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
