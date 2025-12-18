Fenerbahçe'de B planı Vedat Muriqi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve Barcelona'dan Robert Lewandowski gibi isimleri gündeminde tutuyor.
FENERBAHÇE'DE ALTERNATİF İSİM
Fenerbahçe'de alternatif olarak Vedat Muriqi de listede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen ve kulübe haber yollayan eski futbolcusunu alternatif olarak listesinde tutuyor.
Mallorca forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Vedat Muriqi, 9 kez ağları havalandırdı.
