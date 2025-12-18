Serdal Adalı'nın Rafa Silva çıkışı Portekiz'de gündem oldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar Portekiz'de gündemin ilk sıralarına taşındı. Adalı'nın bonservis beklentisini açıkça dile getirmesi, ülkedeki spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.



"GELİNEN NOKTA TAM BİR DELİLİK"



Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto, Rafa Silva süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pinto, Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki durumunu eleştirerek, "Rafa'nın karakteri ya da süreci ne kadar zorlaştırdığı bir yana, gelinen bu nokta tam anlamıyla bir delilik" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın 15 milyon euro bonservis beklentisini hatırlatan Pinto, Rafa Silva'nın ayrılması halinde Beşiktaş'ın maaş bütçesinden de ciddi bir tasarruf sağlayacağını vurguladı. Portekizli gazeteci,yorumunu yaptı.Vitor Pinto ayrıca Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı David Jurasek konusuna da değindi. Jurasek'in sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatan Pinto, Benfica'nın bu süreçte önemli bir aktör olabileceğini belirtti.