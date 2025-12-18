18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Serdal Adalı'nın Rafa Silva çıkışı Portekiz'de gündem oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Rafa Silva için kullandığı "15 milyon euro bekliyoruz, veren alır" ifadeleri Portekiz basınında geniş yankı buldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan kriz, Portekizli gazeteciler tarafından sert yorumlarla ele alındı.

calendar 18 Aralık 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar Portekiz'de gündemin ilk sıralarına taşındı. Adalı'nın bonservis beklentisini açıkça dile getirmesi, ülkedeki spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

"GELİNEN NOKTA TAM BİR DELİLİK"

Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto, Rafa Silva süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pinto, Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki durumunu eleştirerek, "Rafa'nın karakteri ya da süreci ne kadar zorlaştırdığı bir yana, gelinen bu nokta tam anlamıyla bir delilik" ifadelerini kullandı.



"BU RAKAMLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Serdal Adalı'nın 15 milyon euro bonservis beklentisini hatırlatan Pinto, Rafa Silva'nın ayrılması halinde Beşiktaş'ın maaş bütçesinden de ciddi bir tasarruf sağlayacağını vurguladı. Portekizli gazeteci, "Rafa'nın ayrılığıyla maaş yükünden yaklaşık 9 milyon euro kurtulunacak. Yani Beşiktaş toplamda 24 milyon euroya yakın bir kazanç hedefliyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil" yorumunu yaptı.

JURASEK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Vitor Pinto ayrıca Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı David Jurasek konusuna da değindi. Jurasek'in sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatan Pinto, Benfica'nın bu süreçte önemli bir aktör olabileceğini belirtti.

"Jurasek'in olası iadesi Benfica'nın onayına bağlı. Benfica bu sürecin mutlaka parçası olmak zorunda. Aksi halde Jurasek, sözleşmesi bitene kadar oynatılmadan maaş almaya devam edebilir" diyen Pinto, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali tabloya da dikkat çekti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
