Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.



Motosikletle 4 yaşında tanışan Berat, babasının izinden giderek başladığı sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.



Zamanla kendini geliştiren genç sporcu, katıldığı motokros yarışlarında bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Berat ile babası Şakir Şenkalaycı, geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kazanarak dikkat çekti.Başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Berat, yurt dışında da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada şampiyonluklar hedefliyor.Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, oğluyla aynı şampiyonalarda yarışmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.Oğlunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Şenkalaycı,dedi.Şenkalaycı, yarışlar sırasında oğlunun her hareketini yakından takip ettiğini anlattı.Oğlunun kendinden emin yarışlar sergilediğini vurgulayan Şenkalaycı,ifadelerini kullandı.Berat Şenkalaycı ise motokros pistlerinde 7 yıldır mücadele ettiğini söyledi.Spora ilk başladığında dereceler elde edemese de daha sonrasında başarıların peş peşe geldiğini kaydeden Berat,diye konuştu.Genç sporcu, babası gibi başarılı bir modelin kendisi için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.