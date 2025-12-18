18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

calendar 18 Aralık 2025 12:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

Motosikletle 4 yaşında tanışan Berat, babasının izinden giderek başladığı sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Zamanla kendini geliştiren genç sporcu, katıldığı motokros yarışlarında bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti.



Berat ile babası Şakir Şenkalaycı, geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kazanarak dikkat çekti.

Başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Berat, yurt dışında da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada şampiyonluklar hedefliyor.

- "Oğlumla şampiyonalarda yarışmak farklı bir duygu"

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, oğluyla aynı şampiyonalarda yarışmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Oğlunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Şenkalaycı, "Berat motosikletle ilgilenmeye başlayınca bizden çok daha disiplinli ve başarılı olduğunu gördük. Şu anda kendi branşında birçok yarışçıdan daha iyi dereceler elde ediyor. Zamanları bizden daha iyi." dedi.

Şenkalaycı, yarışlar sırasında oğlunun her hareketini yakından takip ettiğini anlattı.

Oğlunun kendinden emin yarışlar sergilediğini vurgulayan Şenkalaycı, "Berat çok stabil, oturaklı ve kendinden emin yarışıyor. Sanki ben yarışıyormuşum gibi hissediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi, bayrağımızı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

-"Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Berat Şenkalaycı ise motokros pistlerinde 7 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Spora ilk başladığında dereceler elde edemese de daha sonrasında başarıların peş peşe geldiğini kaydeden Berat, "İlk sezonlarda derecelerim yoktu. Alışma sürecinden sonra gelişmeye başladım. Önce iki kez Türkiye ikinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğu kazandım. Babam beni izlediğinde heyecanım artıyor ama aynı zamanda daha motive oluyorum. Bu sporda Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Genç sporcu, babası gibi başarılı bir modelin kendisi için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
