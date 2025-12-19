Milano'da zafer Fenerbahçe Beko'nun!

EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.



Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 87-72 kazandı.



Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Talen Horton-Tucker oldu.



Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanlarda art arda 3. galibiyetini aldı.



Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 16. maçında 10. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 17. maçında 8. kez mağlubiyet yaşadı.



EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek. Olimpia Milano ise deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.



