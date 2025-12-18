18 Aralık
Arda Ünyay'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray'dan Arda Ünyay, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Arda Ünyay, açıklamalarda bulundu.

Genç stoper, "Mücadele konusunda çok yüksek bir maçtı. Bizim için maç fark etmez. Galatasaray oyuncusu yüzde yüzünü vermek zorundadır. Baskılar, eleştiriler her zaman olur. Ben Galatasaray arması için her zaman yüzde yüzümü veriyorum." diyerek söze başladı.

Sakatlığıyla ilgili , "Sakatlık sıkıntım yok. Ufak bir pozisyondu." dedi.

Arda, "Önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray, her maç önemli. Ben Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Yaşımın 18 olmasının önemi yok. Ben Union maçında kırmızı gördüğümde de taraftar arkamdaydı. Alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak önemli. Adım adım daha da gelişeceğim. 


Abdülkerim ağabey mental açıdan bana destek oldu. Tecrübelerini aktardı. Takımdaki herkes benle konuştu. Herkes bana çok destek oldu.

Sergio Ramos'u çok izlerdim. Van Dijk'ı 90 dakika boyunca burada izledim. Başta Apo abi ile Davinson'u söylersem daha iyi olur.

Galatasaray için hedefler bitmez. İnşallah bu takımda Şampiyonlar Ligi kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupası'nı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız, çünkü biz Galatasarayız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.