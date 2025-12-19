Panathinaikos, lideri devirdi!

Euroleague'in 17. haftasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, sahasında Hapoel Tel-Aviv'i konuk etti.



Telekom Center'da oynanan mücadeleyi Panathinaikos, 93-82 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve toplam galibiyet sayısını 11'e yükseltti.



Lider durumdaki Hapoel ise 5. mağlubiyetini yaşadı.



Mücadelede Panathinaikos'tan Kendrick Nunn 19, Cedi Osman ise 17 sayı ile oynadı.



Euroleague'de gelecek hafta Panathinaikos, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Hapoel, Bayern Münih'e konuk olacak.