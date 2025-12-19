18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Konferans Ligi'nde ikinci Rakow!

Polonya ekibi Rakow, Omonia'yı deplasmanda mağlup ederek Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitirdi.

19 Aralık 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. maç haftasında Omonia Nicosia ile Rakow karşı karşıya geldi. GSP Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rakow 1-0'lık skorla kazandı.

Polonya ekibi Rakow'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Oskar Repka kaydetti.

Bu sonucun ardından Rakow, Konferans Ligi grup aşaması etabını 14 puanla ikinci sırada tamamladı.

Omonia ise grup aşamasını 8 puanla tamamladı ve adını son 24 turuna yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
