Konferans Ligi'nde ikinci Rakow!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. maç haftasında Omonia Nicosia ile Rakow karşı karşıya geldi. GSP Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rakow 1-0'lık skorla kazandı.
Polonya ekibi Rakow'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Oskar Repka kaydetti.
Bu sonucun ardından Rakow, Konferans Ligi grup aşaması etabını 14 puanla ikinci sırada tamamladı.
Omonia ise grup aşamasını 8 puanla tamamladı ve adını son 24 turuna yazdırdı.
