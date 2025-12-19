Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında İsviçre ekibi Lausanne, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk etti.



Tuiliere'de oynanan mücadeleyi Lausanne, 1-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Gabriel Sigua kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lausanne, 8. sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Serie A'da son sırada bulunan Fiorentina ise Avrupa'da da istediğini bulamadı ve 9 puanla 16. sırada lig etabını kapattı. Fiorentina, eleme play-offlarında mücadele edecek.