Shakhtar Donetsk direkt son 16'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. maç haftasında Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Krakow Miejski Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Arda Turan'ın öğrencileri maç boyunca gol için bastırsa da Rijeka savunmasını aşamadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 13'e çıkaran Shakhtar, 13 puanla ilk 8'e girerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Rijeka ise 9 puanla son 24 turuna kalmayı başardı.
