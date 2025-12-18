18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Acun Ilıcalı: "Hedefim Premier Lig"

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımın durumunu değerlendirdi. Hedefinin Premier Lig olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, takımın kadrosunun ilk 6 için yeterli olduğunu söyledi.

calendar 18 Aralık 2025 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı: 'Hedefim Premier Lig'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te bu sezon oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Championship'te geçen yıl küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezon ise Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla 21 hafta sonunda 34 puanla ligde altıncı sırada yer alıyor.

TAKIMIN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ
"BİZE GELMEK İSTİYORLAR"

Takımın durumunu değerlendiren Acun Ilıcalı, "Öncelikle herkesin keyif aldığı ve oynamak istediği, bir aile takımı kurmak istedim. Şu anda başardığımız şey, bence oyuncuların bize gelmek istemesi. Diğer oyuncularla bize gelmeleri için konuşuyorlar. Bir oyuncu o kadar mutlu ki yeni oyuncular getiriyor. Bu yüzden şu anda kadromuzun ligdeki en iyi kadrolardan biri olduğunu söyleyebilirim." dedi.


Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Oyuncularımızın son derece iyi olduğunu göreceksiniz. Maalesef geçen yıl üç oyuncumuzun ön çapraz bağları yırtıldı ve bu bizi çok etkiledi. Şimdi sakatlıklardan kurtuldular." diye konuştu.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Acun Ilıcalı, "Kadro gücümüzle kesinlikle ilk altı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefim elbette Premier Lig ama bu yıl onların gelişmesini istedim. Bu yıl ilk on gibi bir hedef koydum çünkü gelişme istiyorum ama Hull'un, taraftarlarının gurur duyacağı bir yerde olacağına eminim. Çünkü taraftarlarımız çok güzel, destekleyici ve onlarla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden bu kulübü Premier Lig'e taşımak için her şeyi vereceğim çünkü bu güzel şehir ve bu güzel taraftarlar için olması gereken yer orası. Ama şunu söyleyebilirim, mutlu olduğum bir noktaya geldik." açıklamasında bulundu.

Hull City, ligdeki bir sonraki maçında cumartesi günü sahasında West Bromwich Albion ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.