18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-087'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Mainz 05 - Samsunspor: 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Mainz 05'e konuk olacak.

calendar 18 Aralık 2025 21:53
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Mainz 05 - Samsunspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.

Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

11'LER


Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.



Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA'DA 18. RANDEVUSU 

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak Samsunspor, 18. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK 5'TE YER ALIYOR

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi AEK'e sahasında 2-1 yenildi.

Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 18 gol gördü.

SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ BULUNMUYOR 

Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.

1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi.

Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.