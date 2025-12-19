19 Aralık
Alperen Şengün, Rockets'e yetmedi!

NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi. İşte NBA'de sonuçlar...

19 Aralık 2025 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Alperen Şengün, Rockets'e yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, uzatmada Houston Rockets'ı 133-128 mağlup ederken Alperen Şengün'ün triple-double'a yaklaşan performansı takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Smoothie King Center'da oynanan maçın üçüncü çeyreğinde 25 sayı geriye düşen Pelicans, 2002-03 sezonundan bu yana tarihinin en büyük geri dönüşünü yaparak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

Saddiq Bey'in 29 sayıyla oynadığı ev sahibi ekipte, Trey Murphy 27 sayı, Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma, çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla galibiyete katkıda bulundu.


Kevin Durant'in 32 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "double double" yaptı.

- Jokic rekor kırdı, Nuggets kazandı

Nikola Jokic'in 23 sayı, 13 asist, 11 ribauntla bu sezon 13. kez "triple double" yaptığı maçta Denver Nuggets, Orlando Magic'i 126-115 mağlup etti.

Kariyerinde 5 bin 660 asisti bulunan Kareem Abdul-Jabbar'ı geçen Jokic, NBA'de en çok asist yapan pivot oyuncu oldu.

Jamal Murray'nin 32 sayıyla en skorer isim olduğu Nuggets'ta, Cameron Johnson 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Paolo Banchero'nun 26 sayı, 16 ribaunt ,10 asistle "triple double" yaptığı Magic'te, Wendell Carter Jr. 26, Anthony Black 22 sayıyla maçı tamamladı.

- Doncic'ten Jazz potasına 45 sayı

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-135 yendi.

Lakers'ta LeBron James, 28 sayı, 10 asist, Marcus Smart 17, Jaxson Hayes 16 sayı kaydetti.

En skorer oyuncusu Lauri Markkanen'den yoksun mücadele eden Jazz'da, Keyonte George 34 sayı atarken, üst üste üçüncü maçında 30 sayı üzerine çıktı. Ace Bailey 19, Isaiah Collier 18 sayı, 13 asistle parkeden ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
