Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi: "Kabul edin"

Girona'dan ayrılmak isteyen ve eski kulübü Dinamo Zagreb'le prensipte anlaşan Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi.

19 Aralık 2025 10:52
Fotoğraf: Imago
Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi: 'Kabul edin'
Sezon başında kiralandığı Girona'dan ayrılmak ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönmek isteyen Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi.

Deneyimi Hırvat eldiven, sarı-lacivertlilerin Zagreb'den gelen teklifi kabul etmesini istedi. Zagreb, F.Bahçe'ye 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifi yapmıştı.

2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen ve bunun için oynaması gereken Livakovic, Fenerbahçe'ye 'Dinamo Zagreb'in teklifini kabul edin ve gideyim' dedi.


FENERBAHÇE HENÜZ YANIT VERMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, henüz bu teklife bir yanıt vermedi. Sarı-lacivertliler, 2023'te Livakovic'i Zagreb'den 6.65 milyon euro'ya transfer etmişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasını 74 kez giyen Livakovic, 26 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 80 gol yedi. 

