19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-1
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
2-0
19 Aralık
Valencia-Mallorca
1-171'
19 Aralık
Bologna-Inter
4-3
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
2-2
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
1-1
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
1-284'

Selçuk İnan'dan ayrılık yanıtı

Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurguladı.

calendar 19 Aralık 2025 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan ayrılık yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyor. Onların performansını yükseltmek için daha da çalışacağız." dedi.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, ilk yarının son maçı olduğu için bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
 
Bu maçta alacakları galibiyetin hem moral motivasyon hem ligdeki sıralama hem de iç sahadaki serilerini devam ettirmek açısından büyük önem taşıdığını belirten İnan, böylesine önemli bir müsabakayı kazandıkları için mutlu olduğunu kaydetti.
 
İnan, devre arasında yapılacak transferlere ilişkin bir soru üzerine, "Belki bir iki değişiklik, transfer olabilir. Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyor. Onların performansını yükseltmek için daha da çalışacağız." diye konuştu.
 
Kocaelispor'un ligin ilk yarısında topladığı puana ilişkin görüşü sorulan İnan, "Lige yeni çıkmış bir takım olarak transferler geldi. Bir takım oluşturduk. İlk haftalarda sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsini böyle ele aldığımızda bence çok iyi bir puan bu, 23 puan." ifadelerini kullandı.
 
Teknik direktör İnan, 1 gün dinlendikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık'ta Erzurumspor FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını, kupada da iddialı olmak istediklerini dile getirdi.
 
İstanbul kulüplerinden kendisine transfer teklifleri gelip gelmediği yönündeki soruya İnan, "Ben buradayım. Bütün her şeyimle, benliğimle Kocaelispor'dayım. Çalışıyorum, emek veriyorum ve sadece ve sadece burada başarılı olmak istiyorum. Sözleşmem var. Ayrılıklar da olacak ama şu an için her şeyimle sadece Kocaelispor'un başarısı için buradayım. Kesinlikle kafamda şu anda Kocaelispor'dan başka hiçbir şey yok." yanıtını verdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.