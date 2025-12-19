19 Aralık
Antalyaspor cephesinden maç sonu açıklama

Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yardımcı antrenör Alaattin Gülerce, alınan sonuca rağmen özellikle ikinci yarıdaki mücadeleyi olumlu bulduklarını belirterek taraftarlara centilmenliklerinden dolayı teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Alaattin Gülerce, ikinci yarıda gösterilen mücadeleden memnun olduğunu söyledi.
 
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülerce, iki takımın da sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, futbolun hata oyunu olduğunu bir kez daha gördükleri bir maç oynadıklarını, hataları az yapanın kazandığı bir karşılaşma olduğunu aktardı.
 
Maça talihsiz golle başladıklarını dile getiren Gülerce, beraberliği yakaladıklarını ancak sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını, buna rağmen özellikle ikinci yarıda gösterilen mücadeleden dolayı takımını tebrik ettiğini kaydetti.
 
Takımın ligdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Gülerce, "Artık bu maçı bırakıp kupa maçından sonraki arada en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz. Puan açısından zor bir süreçten geçiyoruz, inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Önümüzde kupa maçı var. O maçın ardından devre arasına gireceğiz ve bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz." diye konuştu.
 
Gülerce, iki takım taraftarının centilmence bir görüntü sergilediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kocaelispor'un seyircisini, taraftarını benim burada anlatmama gerek yok. Özellikle iki kardeş takımın tribünde beraber gösterdikleri coşku, sevinç çok nadir görülen bir şeydir. O yüzden ben buradan Kocaelispor taraftarına, maça gelen Antalyaspor taraftarına tekrar teşekkür ediyorum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
