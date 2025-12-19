19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Arne Slot: "Liverpool doğru yolda ama seviyeyi yükseltmeliyiz"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın oyun gelişimi ve hakem kararlarının etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Aralık 2025 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arne Slot: 'Liverpool doğru yolda ama seviyeyi yükseltmeliyiz'
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın oyun gelişimi ve hakem kararlarının etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, istedikleri seviyeye yaklaştıklarını ancak istikrar için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"TAKIMI GÖRMEK İSTEDİĞİM NOKTAYA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Sezon başında yapılan değişikliklerin zaman gerektirdiğini belirten Slot, "Takımı görmek istediğim noktaya doğru ilerliyoruz. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşanması çok normal. Yaz aylarında bilinçli tercihler yaptık ve buna uyum sağlamak zaman alıyor" dedi.



"HAKEM KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI OLMADIK"

Hakem kararlarına da değinen Slot, Liverpool'un bu sezon şanssızlık yaşadığını ifade etti: "Hakem kararları konusunda çok şanslı olmadık. Cumartesi günü de Brighton'a kırmızı kart çıkmadı. Ancak bu kez oyunumuzu etkilemedi."

"LIVERPOOL'UN BU STANDRDA GELMESİ GEREKİYOR"

Deneyimli teknik adam, hedeflerinin bu tür etkenlerden bağımsız bir takım yaratmak olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan, hakem kararlarının oyunumuzu etkilemeyeceği bir seviyeye ulaşmak. Liverpool'un bu standarda gelmesi gerekiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
