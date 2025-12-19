Arne Slot: 'Liverpool doğru yolda ama seviyeyi yükseltmeliyiz'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın oyun gelişimi ve hakem kararlarının etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, istedikleri seviyeye yaklaştıklarını ancak istikrar için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.



"TAKIMI GÖRMEK İSTEDİĞİM NOKTAYA DOĞRU İLERLİYORUZ"



Sezon başında yapılan değişikliklerin zaman gerektirdiğini belirten Slot, "Takımı görmek istediğim noktaya doğru ilerliyoruz. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşanması çok normal. Yaz aylarında bilinçli tercihler yaptık ve buna uyum sağlamak zaman alıyor" dedi.

Hakem kararlarına da değinen Slot, Liverpool'un bu sezon şanssızlık yaşadığını ifade etti:Deneyimli teknik adam, hedeflerinin bu tür etkenlerden bağımsız bir takım yaratmak olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: