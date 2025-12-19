Altay'da başkan ile Yusuf Şimşek arasında gerilim!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3'te 3 yaparak çıkışa geçen Altay'da 26 Aralık'ta yapılacak kongrede görevi bırakmaya hazırlanan başkan Sinan Kanlı, katıldığı bir canlı yayındaki açıklamaları nedeniyle teknik direktör Yusuf Şimşek'e büyük tepki gösterdi.Yusuf Şimşek, katıldığı yayında takımda 5 oyuncunun alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekip serbest kalma tehlikesi yaşadığını, teknik ekip ve personelin maaşlarının ödenmediğini, ödemeler yapılmazsa istifa edeceğinin sinyali vermişti.Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Şimşek'in açıklamalarına yanıt verdi.Yusuf Şimşek'in kendilerine haber vermeden bu yayına katıldığını belirten Altay Başkanı Kanlı, "diye konuştu.Yönetim olarak teknik ekibe karışmadıklarını ancak Yusuf Şimşek'in idari işlere karıştığını ifade eden Altay Başkanı Sinan Kanlı,dedi.Kulübe ihtar çeken isimlerden birinin kaleci Ozan Evrim Özenç olduğunu dile getiren Altay Başkanı Kanlı,ifadelerine yer verdi.Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın açıklamalarının ardından teknik direktör Yusuf Şimşek, söylediği sözlerin arkasında olduğunu; Kanlı ile ilgili kötü bir kelime kullanmadığını dile getirdi. Detaylı bir açıklama yapacağını duyuran Yusuf Şimşek'in kulüpteki geleceği merak konusu oldu.Siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli teknik adamın görevde kalıp kalmayacağına kongrede kulübün başına geçecek yeni yönetimin karar vermesi bekleniyor. Öte yandan yarın deplasmanda oynanması gereken Afyonspor karşılaşması pazar gününe ertelendi.