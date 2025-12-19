19 Aralık
Tatum, bu sezon parkelere dönme konusunda kararlı

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, dönüş takvimiyle ilgili güçlü ve net bir mesaj verdi.

Tatum, bu sezon parkelere dönme konusunda kararlı
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, dönüş takvimiyle ilgili güçlü ve net bir mesaj verdi.

Tatum, NBA kulislerinin önde gelen isimlerinden Chris Haynes'e bu sezon yeniden forma giymeyi beklediğini ifade etti.

Tatum, sezon sona ermeden parkelere dönmeyi planladığını açık bir şekilde dile getirdi.


Haynes'in aktardığına göre Celtics yıldızı bu konuda oldukça kararlı. Haynes, NBA Courtside'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana bu sezon geri döneceğini söyledi."

Tatum, daha önce ekim ayında yaptığı açıklamada da hedefinin bu sezon yeniden oynamak olduğunu paylaşmıştı. O tarihten bu yana iyileşme süreci olumlu yönde ilerledi ve aylar geçtikçe bu zaman çizelgesi daha gerçekçi bir hâl aldı.

Yıldız forvet, 2024–25 sezonunda bir kez daha güçlü bir performans sergilemişti. Tatum, maç başına 26,8 sayı, 8,7 ribaund ve 6,0 asist ortalamaları yakalarken, %45,2 saha içi ve %34,3 üçlük isabetiyle oynadı.

Bu süreçte Boston hücumunun ana motoru olmaya devam eden Tatum, ligin en komple iki yönlü oyuncularından biri olarak konumunu korudu.

Tatum'un yokluğuna rağmen Boston Celtics, Doğu Konferansı'nın üst sıralarında kalmayı başardı. Celtics şu anda 15–11'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor ve yıldız oyuncularını beklerken rekabetçi kalabildiklerini gösteriyor.

  • KL
