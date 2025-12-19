19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Balıkesirspor'da Kavçak takımıyla gururlu

7 oyuncusundan bahis soruşturması sebebiyle yararlanamayan Balıkesir'de, altyapı oyuncularının verdiği katkıyla takım ligde 3. sıraya yükseldi

calendar 19 Aralık 2025 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da Kavçak takımıyla gururlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta güçlü rakibi Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üçüncü sıraya tırmanan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak takımıyla gururlu.

7 futbolcusunun bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldığı dönemde altyapısından takviye alarak yarışta fren yapmayan kırmızı-beyazlılarda Cem Kavçak, "Eskişehirspor karşısında, sahasında 600 gündür yenilmeyen güçlü bir rakibe karşı alınan bu net galibiyet, sadece üç puan değil, aynı zamanda büyük bir karakter ve ruh zaferidir. Takımımız, sergilediği üstün futbol, mücadele azmi ve takım olma bilinciyle hepimizi gururlandırmıştır. Bu zorlu deplasmandan böylesine değerli bir galibiyetle dönen başta futbolcularım, teknik ekibim, başkanımız, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi bir kez daha içtenlikle kutluyorum. Göstermiş olduğumuz kararlılık ve kaliteli futbol, bize daha büyük başarıların müjdecisi oldu" dedi.

Balıkesir 21 Aralık Pazar günü Bornova 1877'yi ağırlayarak devreyi tamamlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
