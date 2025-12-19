19 Aralık
Konyaspor'dan transfer açıklaması: Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile ilgilendiklerini açıkladı.

19 Aralık 2025 14:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'dan transfer açıklaması: Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derinpas programına konuk oldu. Yönet, Yeşil-Beyazlılar'ın transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

AHMED KUTUCU VE BERKAN KUTLU

Ocak ayında 4 transfer yapmak istediklerini belirten Cengiz Yönet, "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz bahis soruşturmasında ceza aldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ocak ayında 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmet Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde" dedi.


Kulüp olarak futbolda bahis ve şike soruşturmasını desteklediklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Türk futbolunda kim suç işlemişse cezasını çekmeli. Süreci başından bu yana takip ediyoruz. Ndao hakkında ağır iddialar var. Önce PFDK'dan 12 ay ceza aldı. Sonrasında tutuklandı. Biz de kulübün haklarını göz önünde bulundurarak sözleşmesini tek taraflı feshettik" şeklinde konuştu.

RECEP UÇAR

Teknik direktör Recep Uçar ile yaşanan ayrılığa da değinen Cengiz Yönet, "Recep hocayı yönetim olarak seviyorduk. Gayet uyumlu çalıştık. Ancak bir süre sonra taraftarla arasında bir sorun yaşandı. Yollarımız o yüzden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

