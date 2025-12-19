Samsunspor, Avrupa'da kasasını doldurdu

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadaki başarısını ekonomik kazanca dönüştürerek önemli bir gelir elde etti.Avrupa arenasında oynadığı 6 karşılaşmada topladığı puanlarla ilk 24 içinde yer alan Samsunspor, play-off turuna seri başı avantajıyla girmeye hak kazandı. Bu sonuç, kulübün hem sportif hem de mali açıdan dikkat çekici bir tablo ortaya koymasını sağladı.Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nden şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 5.7 milyon euroya (yaklaşık 200 milyon TL) ulaştı.Lig aşamasını ilk 8 içinde bitirerek doğrudan son 16 turuna kalamayan Samsunspor, play-off etabında avantajlı kura statüsünde yer alacak. Kırmızı-beyazlıların bu turu geçmesi halinde, Avrupa'dan elde edilecek gelirin 7 milyon euroyu aşması bekleniyor.Samsunspor, Avrupa yolculuğunu sürdürürken hem sportif başarı hem de kulüp ekonomisine sağladığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. [Samsun Gazetesi]