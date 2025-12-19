19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Samsunspor, Avrupa'da kasasını doldurdu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Samsunspor, play-off turuna yükselirken şu ana kadar Avrupa'dan 5.7 milyon euro gelir elde etti.

calendar 19 Aralık 2025 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 14:27
Fotoğraf: AA
Samsunspor, Avrupa'da kasasını doldurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadaki başarısını ekonomik kazanca dönüştürerek önemli bir gelir elde etti.

Avrupa arenasında oynadığı 6 karşılaşmada topladığı puanlarla ilk 24 içinde yer alan Samsunspor, play-off turuna seri başı avantajıyla girmeye hak kazandı. Bu sonuç, kulübün hem sportif hem de mali açıdan dikkat çekici bir tablo ortaya koymasını sağladı.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nden şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 5.7 milyon euroya (yaklaşık 200 milyon TL) ulaştı.


GELİR DAHA DA ARTABİLİR

Lig aşamasını ilk 8 içinde bitirerek doğrudan son 16 turuna kalamayan Samsunspor, play-off etabında avantajlı kura statüsünde yer alacak. Kırmızı-beyazlıların bu turu geçmesi halinde, Avrupa'dan elde edilecek gelirin 7 milyon euroyu aşması bekleniyor.

Samsunspor, Avrupa yolculuğunu sürdürürken hem sportif başarı hem de kulüp ekonomisine sağladığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. [Samsun Gazetesi]

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.