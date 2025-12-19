19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ilgi: Adem Yeşilyurt

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Karşıyaka'nın genç futbolcusu Adem Yeşilyurt ile ilgileniyor.

19 Aralık 2025 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın 8 as oyuncusunun bahis soruşturmasında ceza almasının ardından altyapısından vitrine çıkardığı, kısa sürede tüm futbol kamuoyunda adından söz ettiren 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'a milli forma yolu gözüktü.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Kaf-Kaf'ta ilk 11'de forma giydiği ilk 3 maçta 2 klas asist yapan genç oyuncunun U19 Milli Takım Sorumlusu Uğur İnceman tarafından yakından takip edildiği, ay-yıldızlıların 6-14 Ocak tarihleri arasında yapacağı kampa dahil edileceği öğrenildi. İnceman, Adem konusunda Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun ile temasa geçerek bilgi aldı. Adem, Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin dikkatini çekmişti.

BİTİRİM KUZENLER


Kuzen olup şimdiye kadar farklı yaş kategorilerinde tüm kulüplerde beraber oynayan Adem Yeşilyurt ve Berat Şahin, bu sezon ilk kez Karşıyaka'da A takımda omuz omuza forma giyiyor.

Futbola 2 yıl arayla Bornova Belediyespor'da başlayan ikili ardından Pınargücüspor'a geçti. Berat ve Adem, 2022'de birlikte Karşıyaka altyapısına transfer edildi. 20 yaşındaki merkez orta saha Berat, Karşıyaka A takımında geçen sezon şans bulmaya başladı. 18 yaşındaki sağ kanat Adem ise bu sezon ilk kez teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde şans buldu. As oyuncuların bahis cezası almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem kısa sürede parladı. İki kuzen kadrodaki alternatif krizinde birlikte ilk 11'de oynamaya başlarken, Adem 2 asist yaptı, Berat ise profesyonel kariyerinin ilk golünü geçen hafta sonu Bornova 1877'ye attı. Kuzenler Berat'ın golünün ardından birlikte poz verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
