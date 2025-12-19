Toto Wolff: Antonelli'nin 2030'a kadar zirveye çıkması zor!

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 1'de zirveye ulaşmak için üç ila beş yıla ihtiyacı olabileceğini açıkladı.Antonelli, 2025 sezonunda çok az deneyimle F1'e giriş yaptı. İki kez Formula 4 ve Formula Regional şampiyonu olan sürücü, F3'ü atlayarak tek bir F2 sezonuna katıldı.İtalyan çaylak sürücü, ilk Formula 1 sezonunda çaylak sürücülerden beklendiği gibi tutarsız bir performans sergiledi, bazı yarışlarda sürüş hatası yaptı ve Mercedes'in lider sürücüsü George Russell'a göre performans açısından yetersiz kaldı.Antonelli, Spa-Francorchamps'ta frenleme sorunu yaşadığı sprint sıralama turu hariç, sıralama turlarında Britanyalı sürücüye 24-5 yenildi ve Russell'ın 319 puanına karşılık sadece 150 puan toplayabildi.19 yaşındaki sürücü, gelişime açık olduğundan dolayı Mercedes, onun 2026'da ikinci sezonunda en iyi performansını sergilemesini beklemiyor. Beyond The Grid podcast'inde Antonelli'nin zirveye ulaşmasının ne kadar süreceği sorulduğunda Wolff,açıklamasını yaptı.Antonelli'nin F1 hakkında hala öğrenmesi gerekenler konusunda sorulan soruya Wolffdiyerek cevap verdi.