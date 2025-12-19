19 Aralık
Toto Wolff: Antonelli'nin 2030'a kadar zirveye çıkması zor!

Kimi Antonelli'nin çaylak sezonundan sonra Toto Wolff, İtalyan genç sürücünün F1'de zirveye ulaşmak için çok daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

calendar 19 Aralık 2025 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 1'de zirveye ulaşmak için üç ila beş yıla ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Antonelli, 2025 sezonunda çok az deneyimle F1'e giriş yaptı. İki kez Formula 4 ve Formula Regional şampiyonu olan sürücü, F3'ü atlayarak tek bir F2 sezonuna katıldı.

İtalyan çaylak sürücü, ilk Formula 1 sezonunda çaylak sürücülerden beklendiği gibi tutarsız bir performans sergiledi, bazı yarışlarda sürüş hatası yaptı ve Mercedes'in lider sürücüsü George Russell'a göre performans açısından yetersiz kaldı.

Antonelli, Spa-Francorchamps'ta frenleme sorunu yaşadığı sprint sıralama turu hariç, sıralama turlarında Britanyalı sürücüye 24-5 yenildi ve Russell'ın 319 puanına karşılık sadece 150 puan toplayabildi.


19 yaşındaki sürücü, gelişime açık olduğundan dolayı Mercedes, onun 2026'da ikinci sezonunda en iyi performansını sergilemesini beklemiyor. Beyond The Grid podcast'inde Antonelli'nin zirveye ulaşmasının ne kadar süreceği sorulduğunda Wolff, "Onun zirveye ulaşmasını ne zaman bekliyoruz? Üç, beş yıl sonra ve ona bu süreyi tanımamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.


Antonelli'nin F1 hakkında hala öğrenmesi gerekenler konusunda sorulan soruya Wolff "Bence bu spor hakkında çok şey biliyor çünkü her gün bunu yaşıyor ve soluyor. Ancak genç bir adam olarak olgunlaşmanız, bu ortamın dinamikleri ve baskısıyla başa çıkmanız gereken insani bir bileşen var. Ama şüphesiz ki bu doğru yönde ilerliyor." diyerek cevap verdi.

