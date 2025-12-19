Ismail Jakobs için çarpıcı gelişme: Antrenmanlarda yok!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, ülkesi Senegal'de gündem oldu.
TAKIMLA İDMANLARDA YOK
Afrika Kupası için Senegal'in kadrosuna katılan Ismail Jakobs, pazartesiden cumaya kadar takımla antrenmanlara çıkmadı.
CUMA GÜNÜ İDMANA ÇIKTI
Senegal basını, Jakobs'un, bu süreçte antrenmanlarda da hiç görünmediğini öne sürdü. 26 yaşındaki futbolcu, cuma günü ise antrenmana çıktı.
SENEGAL'İN İLK MAÇI
Senegal, Afrika Kupası'ndaki ilk maçına 23 Aralık Salı günü Botsvana karşısında çıkacak.
