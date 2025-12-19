19 Aralık
Ismail Jakobs için çarpıcı gelişme: Antrenmanlarda yok!

Galatasaray forması giyen ve Senegal için Afrika Uluslar Kupası'na giden Ismail Jakobs, pazartesiden perşembeye kadar olan bölümde takım idmanlarında yer almadı. Jakobs, cuma günü ise antrenmanda yer aldı.

19 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, ülkesi Senegal'de gündem oldu.

TAKIMLA İDMANLARDA YOK

Afrika Kupası için Senegal'in kadrosuna katılan Ismail Jakobs, pazartesiden cumaya kadar takımla antrenmanlara çıkmadı.

CUMA GÜNÜ İDMANA ÇIKTI

Senegal basını, Jakobs'un, bu süreçte antrenmanlarda da hiç görünmediğini öne sürdü. 26 yaşındaki futbolcu, cuma günü ise antrenmana çıktı.

SENEGAL'İN İLK MAÇI

Senegal, Afrika Kupası'ndaki ilk maçına 23 Aralık Salı günü Botsvana karşısında çıkacak.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
