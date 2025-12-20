Halkbank, Cizre Belediyespor'a set vermeden kazandı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank Erkek Voleybol takımı, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Sefa Macun
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik (Ozan Ataseven, Burak Ebren)
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ömercan Burak Karahan, Brodie, Sotola, Yunus Emre Tayaz, Yigit Hamza Aslan, (Umut Özdemir, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ulaş Kıyak, Sliwka)
Setler: 14-25, 16-25, 15-25
Süre: 67 dakika (21, 25, 21)