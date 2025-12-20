Becao için İtalya'dan son talip: Cremonese

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Rodrigo Becao'ya Torino'nun ardından bir başka İtalyan ekibi daha talip oldu



İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi Cremonese, Rodrigo Becao'ya talip oldu.



Cremonese, Rodrigo Becao'ya bonservis ödemek istemiyor.



FENERBAHÇE KARNESİ



29 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla toplam 38 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla yalnızca bir maçta 6 dakika süre alabildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.







