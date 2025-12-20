Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Rodrigo Becao'ya Torino'nun ardından bir başka İtalyan ekibi daha talip oldu
İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi Cremonese, Rodrigo Becao'ya talip oldu.
Cremonese, Rodrigo Becao'ya bonservis ödemek istemiyor.
FENERBAHÇE KARNESİ
29 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla toplam 38 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla yalnızca bir maçta 6 dakika süre alabildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Becao için İtalya'dan son talip: Cremonese
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Rodrigo Becao'ya İtalya Serie A ekibi Cremonese talip oldu.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Rodrigo Becao'ya Torino'nun ardından bir başka İtalyan ekibi daha talip oldu
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor, Milot Rashica'yı gündemine aldı!
-
9
Konyaspor'dan transfer açıklaması: Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu
-
8
Anlaşma tamam, Endrick, Lyon yolunda!
-
7
Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
-
6
Selçuk İnan'dan ayrılık yanıtı
-
5
Galatasaray'da ayrılıklara geçit yok!
-
4
Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!
-
3
Eyüpspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
2
Fenerbahçe devrede: Musaba için 5 milyon euro!
-
1
Sadettin Saran, adliyede ifade verdi!
- 14:55 Halkbank, Cizre Belediyespor'a set vermeden kazandı!
- 14:45 Mersinspor, Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı
- 14:44 Afrika Uluslar Kupası başlıyor!
- 14:41 Sofyan Amrabat için fark 8 milyon euro!
- 14:39 Karagümrük'te Alanyaspor öncesi iki eksik!
- 14:29 Fenerbahçe şartlarını sordu: Leon Goretzka
- 14:26 15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, büyüklerde dünya Şşampiyonu oldu
- 14:23 Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu
- 14:14 Ciro Immobile için övgü dolu sözler!
- 13:55 Samsunspor'da Ntcham'ın durumu belirsiz!
- 13:44 Göztepe, Samsunspor'u ağırlıyor
- 13:39 Galatasaray'da Kasımpaşa öncesi önemli eksikler!
- 13:29 Galatasaray, iç saha performansına güveniyor!
- 13:22 Sadettin Saran, adliyede ifade verdi!
- 13:21 Galatasaray'ın sol kanat hedefi Schjelderup
- 13:20 Galatasaray, Habib Keita'yı kadrosuna katmak istiyor
- 13:15 Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
- 13:11 Galatasaray kalesini gole kapatmakta zorlanıyor
- 13:08 Beşiktaş için Shaparenko iddiası!
- 13:08 Galatasaray'ın kozu Leroy Sane!
- 12:59 Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
- 12:55 Kasımpaşa'da Galatasaray öncesi 5 eksik
- 12:49 Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlük!
- 12:44 Guardiola'dan geleceği için şaşırtıcı sözler
- 12:36 Anthony Joshua'dan Jake Paul'a nakavt!
- 12:34 Bayern Münih'ten Upamecano açıklaması!
- 12:23 Galatasaray'da Okan Buruk kiralık gidenlerden şikayetçi
- 12:12 Domenico Tedesco: "Eyüpspor'u yenelim, baskı kuralım!"
- 12:10 George Gardi için Galatasaray açıklaması!
- 11:59 Anderson Talisca seri peşinde!
- 11:59 Brentford'dan Roland Sallai hamlesi!
- 11:55 Fenerbahçe'ye kötü haber: Quinten Timber
- 11:47 Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya bir şans daha
- 11:46 Becao için İtalya'dan son talip: Cremonese
- 11:12 Victor Osimhen büyük baskı altında!
- 11:09 Eyüpspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 10:57 Timberwolves Thunder'ı devirdi, Wembanyama tarihe geçti
- 10:40 Galatasaray'ın gizli kahramanları
- 10:33 Beşiktaş'ta kanat ve stoper için iki öneri!
- 10:31 Fenerbahçe'den Lookman için hamle!
- 10:19 Galatasaray'dan Atletico ile temas: Griezmann
- 10:10 Beşiktaş'tan transferde çifte hamle!
- 09:55 Galatasaray'da Uğurcan Çakır kararı
- 09:55 Galatasaray'da ayrılıklara geçit yok!
- 09:36 Fenerbahçe devrede: Musaba için 5 milyon euro!
- 09:32 Beşiktaş yeni Atiba'sını Fransa'da buldu: Sergen Yalçın ısrarla istiyor
- 09:29 Trabzonspor, Milot Rashica'yı gündemine aldı!
- 09:19 Fenerbahçe'de ödenecek rakam: Joey Veerman
- 09:09 Leroy Sane: "Biz sahada kazanacağız"
- 01:52 Kızılyıldız, Virtus Bologna'yı tek sayı ile yıktı!
- 01:41 Barcelona'dan Baskonia'ya 258 sayılık maçta galibiyet
- 01:23 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
- 00:31 Bologna, Inter'i eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükseldi
- 00:27 Dortmund evinde Mönchengladbach'ı yendi
- 00:07 Olympiakos, ASVEL'e karşı sahasında zorlanmadı
- 23:59 Jurica Golemac: "Cesur oynadık, pes etmedik"
- 23:53 Pablo Laso: "Canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık"
- 23:45 Monaco evinde Bayern Münih'i rahat geçti
- 23:42 Zalgiris'ten Partizan'a farklı tarife
- 23:31 Cagliari'den yakın takip: Edin Dzeko
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ciro Immobile için övgü dolu sözler!
Guardiola'dan geleceği için şaşırtıcı sözler
Bayern Münih'ten Upamecano açıklaması!
Anlaşma tamam, Endrick, Lyon yolunda!
Safonov kırık koluyla tarih yazdı!
Ferguson'dan Manchester United itirafı: "Şampiyonluk 10-11 yıl sürebilir"
Pep Guardiola'dan şampiyonluk itirafı!
Arne Slot: "Liverpool doğru yolda ama seviyeyi yükseltmeliyiz"
Politano: "Lukaku, büyük kazanç"
Enzo Maresca: "Manchester City'ye gitmiyorum"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|39
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|36
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|29
|5
|Beşiktaş
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|26
|6
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|25
|7
|Gaziantep FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Başakşehir
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|20
|10
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|11
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|18
|12
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|20
|28
|17
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|15
|32
|15
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|18
|Karagümrük
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|9