Beşiktaş'ta kanat ve stoper için iki öneri!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadroya yapılacak takviyeler adına vites yükseltti. Siyah-beyazlı yönetimin transfer listesine, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunan iki sürpriz isim eklendi.



MENAJERLER ÖNERDİ



Beşiktaş'a son olarak Ousseynou Niang ve Strahinja Erakovic isimleri menajerler aracılığıyla önerildi. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen Niang, 2024 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Senegalli futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Bu sezon 25 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki Niang için Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi.Listede yer alan bir diğer isim ise Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic. 2023 yılından bu yana Rus ekibinde oynayan Sırp savunmacı, stoperin yanı sıra sol bek ve sağ bekte de görev alabiliyor. Çok yönlü yapısı nedeniyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade ediliyor.Her iki oyuncu için şu aşamada resmi bir girişimde bulunulmadığı öğrenildi. Menajerler aracılığıyla gelen önerilerin ardından futbolcular hakkında detaylı rapor hazırlanacağı, teknik heyetin onay vermesi durumunda ise maliyet araştırmasına geçileceği belirtildi.Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kanat ve stoper bölgelerine kesin olarak takviye yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu hamlelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.