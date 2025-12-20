20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
14:30
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
13:30
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
13:30
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Beşiktaş'ta kanat ve stoper için iki öneri!

Beşiktaş'ın transfer listesine iki sürpriz isim girdi. Siyah-beyazlılara Ousseynou Niang ve Strahinja Erakovic menajerler aracılığıyla önerildi.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadroya yapılacak takviyeler adına vites yükseltti. Siyah-beyazlı yönetimin transfer listesine, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunan iki sürpriz isim eklendi. 

MENAJERLER ÖNERDİ

Beşiktaş'a son olarak Ousseynou Niang ve Strahinja Erakovic isimleri menajerler aracılığıyla önerildi. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise forması giyen Niang, 2024 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Senegalli futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. 



Bu sezon 25 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki Niang için Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi.

ERACOVIC ÇOK YÖNLÜ

Listede yer alan bir diğer isim ise Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic. 2023 yılından bu yana Rus ekibinde oynayan Sırp savunmacı, stoperin yanı sıra sol bek ve sağ bekte de görev alabiliyor. Çok yönlü yapısı nedeniyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade ediliyor.



RESMİ TEMAS YOK

Her iki oyuncu için şu aşamada resmi bir girişimde bulunulmadığı öğrenildi. Menajerler aracılığıyla gelen önerilerin ardından futbolcular hakkında detaylı rapor hazırlanacağı, teknik heyetin onay vermesi durumunda ise maliyet araştırmasına geçileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kanat ve stoper bölgelerine kesin olarak takviye yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu hamlelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
