Trabzonspor, Milot Rashica'yı gündemine aldı!

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin ardından bir başka Beşiktaşlı futbolcuyu gözüne kestirdi. Bordo-mavililer, gündemine Milot Rashica'yı aldı.
Edin Visca'nın büyük ihtimalle sezonu kapatmasının ardından sağ kanat arayışında olan Karadeniz temsilcisi, Kosovalı futbolcu için harekete geçti.
TEMASA GEÇİLECEK
29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda süre almakta zorlanıyor. Trabzonspor, Muçi'nin yakın arkadaşı olan Rashica'yı kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi ile temasa geçecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Rashica, bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 2 asist üretti.
Başarılı futbolcu, 2023-2024 sezonunda Norwich City'den Beşiktaş'a 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Edin Visca'nın büyük ihtimalle sezonu kapatmasının ardından sağ kanat arayışında olan Karadeniz temsilcisi, Kosovalı futbolcu için harekete geçti.
TEMASA GEÇİLECEK
29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda süre almakta zorlanıyor. Trabzonspor, Muçi'nin yakın arkadaşı olan Rashica'yı kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi ile temasa geçecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Rashica, bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 2 asist üretti.
Başarılı futbolcu, 2023-2024 sezonunda Norwich City'den Beşiktaş'a 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.