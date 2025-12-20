Domenico Tedesco: 'Eyüpspor'u yenelim, baskı kuralım!'

Fenerbahçe Süper Lig'de 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'dan önce oynama fırsatını doğru değerlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, bugünkü mücadeleden 3 puan çıkarmayı hedefliyor.
"STRESİ GALATASARAY'IN ÜZERİNE YÜKLEYEBİLİRİZ"
Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Eyüpspor maçını kazanıp stresi Galatasaray'ın üzerine yükleyebiliriz. Bu fırsatı doğru değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"REHAVETE KAPILIRSAK BUNUN KARŞILIĞI ÇOK AĞIR OLUR"
Domenico Tedesco rakibin küme düşme hattında bulunmasının kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı "Rehavete kapılırsak bunun karşılığı çok ağır olur. Maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynayacağız. Rakibin oyun kurmasına ve ileriye hızlı çıkmalarına izin vermemeliyiz. Sahanın her yerinde pres yapacağız. Kazanmak için çok koşup, savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
DURAN'A ÖZEL HÜCUM SETLERİ
Tedesco, Beşiktaş ve Galatasaray ağlarını sarsan Jhon Duran'ı golle buluşturacak özel hücum setleri de hazırladı.