Galatasaray'ın gizli kahramanları

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray 'da hep golcüler ön plana çıktı.

Önce Mauro Icardi ve sonra Victor Osimhen taraftarın sevgilisi oldu. Ancak öyle iki futbolcu var ki adeta gizli kahraman…

Abdülkerim Bardakcı ile Lucas Torreira 3.5 yıldır her kulvarda görev aldı, ilk 11'ler onlarsız olmadı. İstikrar adeta onların göbek adı gibiydi. Abdülkerim, Okan Buruk dönemindeki toplam 174 maçın 148'inde oynadı.

Bu sezon sadece 5-1 kaybedilen Frankfurt maçında kulübede oturdu. 29 yaşındaki Uruguaylı dinamo da 173 maçın 151'inde sahadaydı. Bu sezon babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gittiği için Göztepe karşılaşmasında formasından uzak kaldı.

Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasındaki iki yıldız, 3.5 yıldır Galatasaray'ın temel taşları.