Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya bir şans daha

Son dönemde sergilediği performans nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Ahmed Kutucu, kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi.
25 yaşındaki oyuncu Sahaya girdikten sonra istekli futbolu ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Ahmed, attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu.
Bu performans teknik heyetin de dikkatinden kaçmadı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, form grafiğini yükselten Ahmed Kutucu'ya ligde oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda süre vermeyi planladığı öğrenildi.