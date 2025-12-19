Haber Tarihi: 19 Aralık 2025 16:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 16:39

YouTube çöktü mü? 19 Aralık 2025 YouTube'a son dakika erişim problemi

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor soruları gündeme geldi. 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.00 sıralarında platformda kullanıcılar erişim problemleri yaşamaya başladı. Kullanıcıların sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlara göre YouTube videoları yüklenmiyor ve platforma giriş yapılamıyor. YouTube erişim problemleri ve neden açılmadığı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Dünyanın en popüler video platformlarından olan YouTube'da bugün saat 16.00'dan itibaren erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Bölgesel olarak yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar YouTube videolarını izlerken donma ve platforma giriş yapamama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Birçok kullanıcı meydana gelen problemlerden dolayı YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, neden girilmiyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

 YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 19 ARALIK?
YouTube'da yaşanan erişim problemlerinin bölgeden ve teknik sorunlardan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Platformların bağlantı problemlerini raporlayan Downdetector'un aktardığı bilgilere göre sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 47'si internet sitesi tarafında problemlerle karşılaştı. Kullanıcıların yüzde 41'i gibi büyük bir kısmı ise sunucu bağlantıları hakkında problem yaşadıklarını ifade etti. Yüzde 12 kullanıcının ise video akışı ve yüklenmeme gibi problemlerle karşı karşıya kaldığı açıklandı. Yaşanan bağlantı problemleri nedeniyle Downdetector platformu en üst hata düzeyi olan kırmızı kodu verdi.

Downdetector platformu tarafından paylaşılan son 24 saatlik rapor şöyle:

 YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, KAPATILDI MI 19 ARALIK?
YouTube'da yaşanan erişim probleminin teknik bir aksaklıktan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre YouTube hakkında alınmış herhangi bir kapatma kararı bulunmuyor. BTK'nın resmi internet sitesinde "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı" açıklaması yer aldı. Yaşanan teknik sorunun en kısa sürede YouTube yetkilileri tarafından giderilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili YouTube tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.


