ATM para çekme limiti 2026: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ATM günlük para çekme limiti

ATM para çekme limiti konusunda bankalar düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bankaların 2026 Ocak ayından itibaren ATM'lerde para çekme limitlerini artıracağı iddia edildi. Yeni dönemde ATM'ler şube içi ve dışı olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilecek. Şube içi ATM'lerden vatandaşlar tek seferde yüklü miktarlarda para çekimi yapabilecekken, şube dışı marketlerde ise daha düşük miktarlarda günlük para çekme limiti olacak. İddiaların ardından vatandaşlar tarafından ATM para çekme limiti arttı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası ATM günlük para çekme limiti gündeme geldi.

ATM'lerde bankadan bankaya değişiklik göstermek üzere ortalama 10-12 bin TL bandında günlük para çekme limiti bulunuyor. İddialara göre yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte 2026 Ocak ayından itibaren ATM'lerde günlük para çekme limiti 50 bin TL'nin üzerine çıkarılacak. Ayrıca ATM'ler şube içi ve dışı olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılacak.

Banka şubeleri ile birleşik olan ATM'ler "şube içi", metro ve AVM gibi noktalarda bulunanlar ise "şube dışı" olarak sınıflandırılacak. Şube içi ATM'lerden 50 bin TL günlük para çekme imkanı mümkün olacakken, şube dışı ATM'lerde ise daha düşük bir limitin belirlenmesi bekleniyor. Bazı bankaların şube içi ATM'lerinde şimdiden para çekme limitini 50 bin TL'ye yükselttiği belirtiliyor.

Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bankalarının ATM'lerinde güncel olarak yapılabilen günlük para çekme limiti şöyle:

Ziraat Bankası: 10.000 TL

Garanti Bankası: 20.000 TL

İş Bankası: 20.000 TL

Halkbank: 10.000 TL

Vakıfbank: 20.000 TL

Yapı Kredi: 10.000 TL