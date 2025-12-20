Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu.
Avrupa Ligi'nde Norveç'te hat-trick yapan, Konyaspor ağlarını da biri penaltıdan iki kez havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
SERİ PEŞİNDE
Eyüpspor karşılaşmasında bugün yine sarı-lacivertli ekibin en önemli kozu olarak sahaya çıkacak Sambacı, gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi istiyor.
Anderson Talisca seri peşinde!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, son iki maçta attığı 5 golle takımın en skorer ismi olurken Eyüpspor karşısında da serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu.
Fenerbahçe
