Anderson Talisca seri peşinde!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu.



Avrupa Ligi'nde Norveç'te hat-trick yapan, Konyaspor ağlarını da biri penaltıdan iki kez havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



SERİ PEŞİNDE



Eyüpspor karşılaşmasında bugün yine sarı-lacivertli ekibin en önemli kozu olarak sahaya çıkacak Sambacı, gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi istiyor.







