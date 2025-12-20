Galatasaray, Habib Keita'yı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray , bu sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63'ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita'yı kış transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

23 yaşındaki Mali milli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 16 maçta toplam 1.000 dakika süre alırken 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Genç oyuncunun performansı, sarı-kırmızılı yönetimin temas kurmasına yol açtı. Africafoot'a göre taraflar şu anda yoğun görüşmeler yürütüyor.

Kocaelispor ise genç yeteneğin performansından oldukça memnun ve Habib Keita'yı takım için vazgeçilmez bir oyuncu olarak görüyor.

KIŞ DÖNEMİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

JMG Akademisi çıkışlı oyuncunun transferinin kış döneminde tamamlanması planlanıyor. Güvenilir kaynaklara göre, Süper Lig lideri Galatasaray, Habib Keita için ilk teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Clermont Foot, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun satışına artık itiraz etmeyecek. Habib Keita'nın güncel piyasa değeri ise 1,8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.