Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 09:53 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 09:53

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Aralık 2025

Bugün (20 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 20 Aralık maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Aralık 2025
Abone Ol
20 Aralık Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Aralık Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

20 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Aralık maç takvimi

20 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

14.30 Konyaspor-Kayserispor

17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor


Trendyol 1. Lig

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK

13.30 Iğdır FK-Sivasspor

16.00 Boluspor-Pendikspor

19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

Premier Lig

15.30 Newcastle United-Chelsea

18.00 Wolverhampton-Brentford

18.00 Bournemouth-Burnley

18.00 Manchester City-West Ham United

18.00 Brighton-Sunderland

20.30 Tottenham-Liverpool

23.00 Leeds United-Crystal Palace

23.00 Everton-Arsenal

La Liga

16.00 Real Oviedo-Celta Vigo

18.15 Levante-Real Sociedad

20.30 Osasuna-Deportivo Alaves

23.00 Real Madrid-Sevilla

Serie A

20.00 Lazio-Cremnonese

22.45 Juventus-Roma

Bundesliga

17.30 Stuttgart-Hoffenheim

17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt

17.30 Augsburg-Werder Bremen

17.30 Wolfsburg-Freiburg

17.30 Köln-Union Berlin

20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen
a

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Domenico Tedesco: 'Eyüpspor'u yenelim, baskı kuralım!' Fenerbahçe Domenico Tedesco: "Eyüpspor'u yenelim, baskı kuralım!"
George Gardi için Galatasaray açıklaması! Galatasaray George Gardi için Galatasaray açıklaması!
Anderson Talisca seri peşinde! Fenerbahçe Anderson Talisca seri peşinde!
Brentford'dan Roland Sallai hamlesi! Galatasaray Brentford'dan Roland Sallai hamlesi!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Quinten Timber Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber: Quinten Timber
Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya bir şans daha Galatasaray Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya bir şans daha
Becao için İtalya'dan son talip: Cremonese Fenerbahçe Becao için İtalya'dan son talip: Cremonese
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Gündem Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
Victor Osimhen büyük baskı altında! Galatasaray Victor Osimhen büyük baskı altında!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sadettin Saran, ifade vermek üzere adliyede
2
Fenerbahçe devrede: Musaba için 5 milyon euro!
3
Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!
4
Selçuk İnan'dan ayrılık yanıtı
5
Eyüpspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
6
Anlaşma tamam, Endrick, Lyon yolunda!
7
Konyaspor'dan transfer açıklaması: Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.