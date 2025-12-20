Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Aralık 2025

Trendyol Süper Lig

14.30 Konyaspor-Kayserispor

17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK

13.30 Iğdır FK-Sivasspor

16.00 Boluspor-Pendikspor

19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

15.30 Newcastle United-Chelsea

18.00 Wolverhampton-Brentford

18.00 Bournemouth-Burnley

18.00 Manchester City-West Ham United

18.00 Brighton-Sunderland

20.30 Tottenham-Liverpool

23.00 Leeds United-Crystal Palace

23.00 Everton-Arsenal

16.00 Real Oviedo-Celta Vigo

18.15 Levante-Real Sociedad

20.30 Osasuna-Deportivo Alaves

23.00 Real Madrid-Sevilla

20.00 Lazio-Cremnonese

22.45 Juventus-Roma

17.30 Stuttgart-Hoffenheim

17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt

17.30 Augsburg-Werder Bremen

17.30 Wolfsburg-Freiburg

17.30 Köln-Union Berlin

20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen

20 Aralık Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Aralık Cumartesi günün maçları listesi...20 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Aralık maç takvimi