20 Aralık 2025
Güncelleme Tarihi:
20 Aralık 2025 09:53
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 20 Aralık 2025
Bugün (20 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 20 Aralık maç takvimi
20 Aralık Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 20 Aralık Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
20 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 20 Aralık maç takvimi 20 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig14.30 Konyaspor-Kayserispor17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Trendyol 1. Lig13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK13.30 Iğdır FK-Sivasspor16.00 Boluspor-Pendikspor19.00 Manisa FK-Ankara KeçiörengücüPremier Lig15.30 Newcastle United-Chelsea18.00 Wolverhampton-Brentford18.00 Bournemouth-Burnley18.00 Manchester City-West Ham United18.00 Brighton-Sunderland20.30 Tottenham-Liverpool23.00 Leeds United-Crystal Palace23.00 Everton-ArsenalLa Liga16.00 Real Oviedo-Celta Vigo18.15 Levante-Real Sociedad20.30 Osasuna-Deportivo Alaves23.00 Real Madrid-SevillaSerie A20.00 Lazio-Cremnonese22.45 Juventus-RomaBundesliga17.30 Stuttgart-Hoffenheim17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt17.30 Augsburg-Werder Bremen17.30 Wolfsburg-Freiburg17.30 Köln-Union Berlin20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusena
