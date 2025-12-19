Antrenörlük öğrencisi tekvandocu abla, iki kardeşini şampiyonluğa hazırlıyor

Kayseri'de 10 yıl önce komşularının kızından görerek tekvandoya başlayıp çeşitli dereceler elde eden 4'üncü sınıf antrenörlük öğrencisi Nazlıcan Tekel (21), kardeşleri Sudenaz Fatma (18) ile Muhammed Arda Tekel'i (13), tekvandoda şampiyon olma yolunda çalıştırıyor.Nazlıcan Tekel,dedi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Nazlıcan Tekel, 2015 yılında komşusunun kızından etkilenip tekvando sporuna başladı. Mahallelerindeki Kocasinan Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden Tekel, 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye üçüncülüğü elde etti.Tekvandoya olan ilgisi nedeniyle 2021 yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünü kazanan Nazlıcan Tekel, kardeşlerine de örnek oldu.Spor hayatına başladığı yerde stajını yapan Tekel, kendisinden etkilenerek tekvandoya başlayan kardeşleri Sudenaz Fatma ile Muhammed Arda Tekel'i şampiyon olmaya hazırlıyor.Kardeşlerinin de tekvandoda çeşitli dereceler elde edeceklerini aktaran Nazlıcan Tekel,ifadelerini kullandı.Ablası sayesinde tekvandoya başlayan Sudenaz Fatma Tekel (18),diye konuştu.Ailenin en küçüğü Muhammed Arda Tekel (13) de ablalarının izinden giderek tekvandoya başladığını söyledi. 4 yıldır tekvando yaptığını belirten Arda,ifadelerini kullandı.