19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Antrenörlük öğrencisi tekvandocu abla, iki kardeşini şampiyonluğa hazırlıyor

Antrenörlük eğitimi alan tekvandocu Nazlıcan Tekel, kardeşlerini kendisi gibi şampiyonluk kazanmaları için çalıştırıyor.

calendar 19 Aralık 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Antrenörlük öğrencisi tekvandocu abla, iki kardeşini şampiyonluğa hazırlıyor
Kayseri'de 10 yıl önce komşularının kızından görerek tekvandoya başlayıp çeşitli dereceler elde eden 4'üncü sınıf antrenörlük öğrencisi Nazlıcan Tekel (21), kardeşleri Sudenaz Fatma (18) ile Muhammed Arda Tekel'i (13), tekvandoda şampiyon olma yolunda çalıştırıyor.

Nazlıcan Tekel, "4'üncü sınıf olduğum için antrenörlük üzerine staj görüyorum, kardeşlerimde benim izimden geliyor. Stajımı onların üzerinde kullanıyorum, ilk öğrencilerim sayılabilirler" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Nazlıcan Tekel, 2015 yılında komşusunun kızından etkilenip tekvando sporuna başladı. Mahallelerindeki Kocasinan Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden Tekel, 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Tekvandoya olan ilgisi nedeniyle 2021 yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünü kazanan Nazlıcan Tekel, kardeşlerine de örnek oldu.

Spor hayatına başladığı yerde stajını yapan Tekel, kendisinden etkilenerek tekvandoya başlayan kardeşleri Sudenaz Fatma ile Muhammed Arda Tekel'i şampiyon olmaya hazırlıyor.

'İLK ÖĞRENCİLERİM SAYILABİLİRLER'


Kardeşlerinin de tekvandoda çeşitli dereceler elde edeceklerini aktaran Nazlıcan Tekel, "Bu spora komşumuzun kızı gidiyordu. Bende ona özenerek başladım. Yaklaşık 10 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bu spordaki en önemli ilk derecem, 2018 yılında Ankara'da Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncülüğüm var. Ardından 2020 yılında tekrar Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncülüğüm var ve birçok derecem var. Aynı zamanda 4'üncü sınıf olduğum için antrenörlük üzerine staj görüyorum, kardeşlerimde benim izimden geliyor. Stajımı onların üzerinde kullanıyorum, ilk öğrencilerim sayılabilirler. Amacım, onları da aynı benim gibi Türkiye'de derecelere, Avrupa ve Dünya derecelerine hazırlamak. Ayrıca, uluslararası müsabakalarda bayrağımızı, ülkemizi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

SUDENAZ TEKEL: HEDEFİM BAYRAĞIMI EN İYİ ŞEKİLDE DALGALANDIRMAK

Ablası sayesinde tekvandoya başlayan Sudenaz Fatma Tekel (18), "Ben bu spora ablamdan görüp heveslenerek başladım. Ablam gidiyordu 1 sene sonra bende başladım. 7-8 yaşlarında başladım. 2025 yılında Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncülüğüm var ve 2 kez üst üste milli takım seçmesine katıldım. Ablam ve Seda hocam bana antrenörlük yapıyor. Onlarla çalışmak bana iyi geliyor ve beni motive ediyor. Hedefim Olimpiyat Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda bayrağımı en iyi şekilde dalgalandırmak" diye konuştu.

ARDA TEKEL: ONLARI GÖRDÜKÇE HEVESLENİP BEN DE BAŞLAMAK İSTEDİM

Ailenin en küçüğü Muhammed Arda Tekel (13) de ablalarının izinden giderek tekvandoya başladığını söyledi. 4 yıldır tekvando yaptığını belirten Arda, "Yaklaşık 4 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Öncelikle ablalarım bu sporla uğraşıyorlardı. Onların başarılarını gördüm, ne kadar iyi olduklarını gördüm. Bende onları gördükçe heveslenip bende başlamak istedim. Şu anlık ilçede birinciliğim var ama hedefim Türkiye Şampiyonu olmak. Seda hocam ve iki ablam ile birlikte, bu sporda daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

