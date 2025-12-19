19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Kings, takas döneminin "en güçlü satıcılarından" olacak

Sacramento Kings, NBA takas dönemi yaklaşırken lig genelinde en güçlü "satıcı" adaylarından biri olarak görülüyor.

19 Aralık 2025 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, takas döneminin 'en güçlü satıcılarından' olacak
Marc Stein'in The Stein Line'da aktardığı bilgilere göre, takas dönemi yaklaşırken ve lig vitrini olarak görülen süreç başlarken, rakip kulüpler Sacramento'yu hamle yapmaya en hazır takımlar arasında değerlendiriyor.

Lig çevrelerinde birçok yönetici, Sacramento'nun önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atabilecek en olası takım olduğunu dile getiriyor.


Kings cephesinde yaşanan sakatlıklar da belirsizliği artırmış durumda. Kulüp, Zach LaVine'in ayak bileği burkulması nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacağını çarşamba günü açıkladı.

Buna rağmen hem LaVine hem de DeMar DeRozan, takas görüşmelerinde masaya konulmuş durumda. Halihazırda diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Domantas Sabonis de artan takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Daha önceki haberlerde, Toronto Raptors'ın Sabonis için keşif amaçlı ilgi gösterdiği belirtilmişti.

Lig kaynaklarına göre Kings, kadrodaki neredeyse tüm oyuncular için teklifleri dinlemeye açık. Bu konuda net istisnalar yalnızca Keegan Murray ve çaylak Nique Clifford olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Sacramento yönetimi, tecrübeli oyuncu kontratlarından çıkmak için draft haklarını paketlemeyi planlamadığını da net bir şekilde ortaya koymuş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
