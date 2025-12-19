Sacramento Kings, NBA takas dönemi yaklaşırken lig genelinde en güçlü "satıcı" adaylarından biri olarak görülüyor.Marc Stein'in The Stein Line'da aktardığı bilgilere göre, takas dönemi yaklaşırken ve lig vitrini olarak görülen süreç başlarken, rakip kulüpler Sacramento'yu hamle yapmaya en hazır takımlar arasında değerlendiriyor.Lig çevrelerinde birçok yönetici, Sacramento'nun önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atabilecek en olası takım olduğunu dile getiriyor.Kings cephesinde yaşanan sakatlıklar da belirsizliği artırmış durumda. Kulüp, Zach LaVine'in ayak bileği burkulması nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacağını çarşamba günü açıkladı.Buna rağmen hem LaVine hem de DeMar DeRozan, takas görüşmelerinde masaya konulmuş durumda. Halihazırda diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Domantas Sabonis de artan takas söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Daha önceki haberlerde, Toronto Raptors'ın Sabonis için keşif amaçlı ilgi gösterdiği belirtilmişti.Lig kaynaklarına göre Kings, kadrodaki neredeyse tüm oyuncular için teklifleri dinlemeye açık. Bu konuda net istisnalar yalnızca Keegan Murray ve çaylak Nique Clifford olarak öne çıkıyor.Öte yandan Sacramento yönetimi, tecrübeli oyuncu kontratlarından çıkmak için draft haklarını paketlemeyi planlamadığını da net bir şekilde ortaya koymuş durumda.