Elan Ricardo, Beşiktaş'a da dönemiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Athletico Paranaense'ye kiralık gönderdiği Elan Ricardo, Brezilya Serie B ekibinde de hayal kırıklığı yarattı. Kolombiyalı orta saha oyuncusu geride kalan dönemde sadece 2 maça çıkarken 46 dakika süre aldı.
Athletico Paranaense 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 21 yaşındaki futbolcuyu beklentileri karşılıksız bırakması yüzünden göndermeye karar verdi. Brezilya kulübü ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo'nun ara transferde Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.
Ancak siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncunun geri dönüşünün söz konusu olmadığını bildirdi.
BEŞİKTAŞ'A DÖNÜŞÜ DE MÜMKÜN DEĞİL
Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense tarafından kiralık sözleşmesi feshedilse bile ara transfer döneminde değil, sezon sonunda dönüş yapabileceği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar yeni planlama doğrultusunda 23 yaş altı yabancı kontenjanını gelecek vadeden bir kaleci ve golcü için kullanacak. Teknik heyetin onay verdiği kaleci ve golcü ara transfer döneminde geleceğe yatırım planıyla kadroya dahil edilecek.
BEŞİKTAŞ 1.9 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Beşiktaş'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo'nun yazın bonservisiyle birlikte veya yine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Kartal, Ricardo'yu Şubat 2025'te Inter Bogota'dan 1.9 milyon euro bonservisle renklerine bağlamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA SIFIR ÇEKTİ
Elan Ricardo geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alırken hiçbir resmi maçta şans bulamadı. Kolombiyalı futbolcu kiralık gittiği Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense'de de beklentileri karşılıksız bırakınca gözden çıkarıldı.
