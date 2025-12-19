19 Aralık
Basketbol: Haftanın programı

Basketbol Süper Ligi'nde 12, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta müsabakaları oynanacak

Basketbol: Haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle: 


Basketbol Süper Ligi

20 Aralık Cumartesi:



13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)


18.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Beko (Hayri Gür)

21 Aralık Pazar:



13.00 Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Mersinspor (TOFAŞ)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Glint Manisa Basket-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

22 Aralık Pazartesi:



19.00 Esenler Erokspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi



20 Aralık Cumartesi:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

19.30 Beşiktaş BOA- Dardanel Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

21 Aralık Pazar:



14.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)

17.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

 

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

21 Aralık Pazar:



14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)

16.30 CEMEFE GOLD Haremspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Kurtdereli)

18.15 Kipaş İstiklalspor-OGM Ormanspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

22 Aralık Pazartesi:



17.00 Finalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (TOFAŞ)

17.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.00 Göztepe-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

