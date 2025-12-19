Çağdaş Atan için tehlike; kötü rekor

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, olumsuz anlamda yeşil-beyazlı kulübün tarihine geçmek üzere.



Konyaspor'un başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Çağdaş Atan, Yılmaz Vural ve Francizsek Smuda'nın elinde bulundurduğu ilk 7 maçlık kazanamama serisine çok yaklaştı.



İlk 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Çadaş Atan, Kayserispor engelini de geçememesi durumunda olumsuz açıdan rekora çok yaklaşacak.



