19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Çağdaş Atan için tehlike; kötü rekor

Konyaspor ile çıktığı ilk 5 maçı kazanamayan Çağdaş Atan'ı adını tarihe kötü yazdırma tehlikesi bulunuyor.

calendar 19 Aralık 2025 14:23
Fotoğraf: AA
Çağdaş Atan için tehlike; kötü rekor
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, olumsuz anlamda yeşil-beyazlı kulübün tarihine geçmek üzere.

Konyaspor'un başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Çağdaş Atan, Yılmaz Vural ve Francizsek Smuda'nın elinde bulundurduğu ilk 7 maçlık kazanamama serisine çok yaklaştı.

İlk 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Çadaş Atan, Kayserispor engelini de geçememesi durumunda olumsuz açıdan rekora çok yaklaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
