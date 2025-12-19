19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Menemen FK'da Seçim Can transferde yolcu

TFF 2. Lig'in formda on numarası Seçim Can'ın Muşspor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniliyor.

calendar 19 Aralık 2025 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışında son haftalarda yeniden çıkışa geçen Menemen FK'nın yıldızı Seçim Can Koç, aynı grupta yer alan Muşspor'a transfer oluyor.

Elazığspor'un da istediği 28 yaşındaki 10 numara için Başkan Bilgin Tokul'un bonservis konusunda Muşspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Son iki sezondur Menemen'de görev yapan Seçim Can geçen sezon 13 gol, bu sezon ise ilk yarıda 14 maçta 10 gol attı.

Grupta üst üste 2 galibiyetle 25 puana ulaşan, 3 maça çıkmadığı için küme düşürülmesi beklenen Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alması beklenen Menemen FK devrenin son haftasında 22 Aralık Pazartesi günü 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
