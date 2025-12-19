19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Eksik Aliağa Futbol lider Bursaspor'a karşı

Defans hattındaki önemli oyunculardan yoksun maça çıkacak olan Aliağa, lider Bursaspor deplasmanına konuk olacak

calendar 19 Aralık 2025 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eksik Aliağa Futbol lider Bursaspor'a karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalıp zirveden uzaklaşırken, stoperleri Veli ve Kerem uzatma dakikalarında tartışmalı kırmızı kartlarla oyundan atılan Aliağa Futbol devrenin final sınavında 20 Aralık Cumartesi günü liderliği devralan Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.

Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip ilk yarının son haftası öncesinde 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanan Bursaspor ise Aliağa'nın 7 puan önünde 37 puanla liderliğe kuruldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.