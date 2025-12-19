Eksik Aliağa Futbol lider Bursaspor'a karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalıp zirveden uzaklaşırken, stoperleri Veli ve Kerem uzatma dakikalarında tartışmalı kırmızı kartlarla oyundan atılan Aliağa Futbol devrenin final sınavında 20 Aralık Cumartesi günü liderliği devralan Bursaspor'a konuk olacak.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.
Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip ilk yarının son haftası öncesinde 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanan Bursaspor ise Aliağa'nın 7 puan önünde 37 puanla liderliğe kuruldu.
