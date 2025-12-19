Rizespor'da iki eksik ve bir belirsiz!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, bu maçta görev yapamayacak.Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.